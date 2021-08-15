داعش يشن هجوما ضد القوات الامنية في ديالى

2021/08/15 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

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إصابة منتسب بالجيش العراقي بجروح إثر هجوم لتنظيم داش على نقطة عسكرية تابعة للفرقة الاولى من الجيش العراقي في منطقة كسيرات قرب قضاء خانقين شمال شرق ديالى.

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