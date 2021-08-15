المسيرة الديمقراطية على مفترق طرق: العراق انموذجاً - مظهر محمد صالح

2021/08/15 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح المسيرة الديمقراطية على مفترق طرق: العراق انموذجاًد.مظهر محمد صالحيُحرك التكوين الفردي والاجتماعي في بلادنا إرثًا أساسهُ جذر (ماضوي شاق) ثلاثي التركيب للحصول على السلطة والثروة ، اولهما: تنازع قومي والاخر : تنازع عشائري قبلي وثالثهما :ديني مذهبي ، وهم بمثابة محركات ودوافع التنافس و الاستيلاء على العقد الاجتماعي الهش للمواطنة (الدستور الحالي).ومحاولة لَيّ عنقه تبعاً لغلبة اي عا ......





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