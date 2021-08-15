وفاة الفنان فتح الله أحمد .. القائد السابق لفرقة كاظم الساهر

2021/08/15 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الاحد، القائد السابق لفرقة كاظم الساهر، الفنان فتحي الله أحمد.

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وذكرت النقابة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 اب 2021)، انه "بالغ الحزن والاسىتنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان فتح الله احمد صالح، والذي وافته المنية مساء هذا اليوم أثر إصابته بفايروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل فتح الله أحمد صالح من مواليد (23 تموز 1957م - ) ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وهو مقيم في دبي

وُلد فتح الله في مدينة كركوك في حي بريادي، من أبويين تركمانيين، وحين كان طالباً كان يحلم بالانضمام إلى الفرقة السمفونية الوطنية العراقية، قال فتح الله "كنا نحضر كونيسيرتات الفرقة في قاعة الخلد حينها ونخرج متحمسين للتدريب 12 ساعة يومياً لغرض نيل شرف الانضمام إليها، وفي عام 1977 انضممتُ إلى الفرقة السيمفونية العراقية كعازف على آلة الفيولونسيل (التشيللو)، يمكن أنها كانت معنى السعادة الحقيقية التي لم أشعر به للحين".

انتمى إلى الفرقة القومية التركمانية منذ سنة 1970، ولتلك الفرقة فضل كبير على فتح الله في مسيرته الفنية، وبدأ منذ سنة 70 بتسجيل أعمال غنائية في تلفزيون كركوك، وكان من أاساتذته يحيى حمدي، وناظم نعيم، ووديع خوندة، وأحمد الخليل، ومحمد جواد أموري، وفؤاد عثمان، و علي مردان.

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