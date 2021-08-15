من دون ميسي.. برشلونة يفتتح مبارياته بفوز على سوسيداد

2021/08/15 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق برشلونة فوزاً غالياً وصعباً على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 4-2 فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب كامب نو، خلال افتتاح مشوار الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، وهي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها الفريق الكتالوني بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

وسجل جيرارد بيكيه الهدف الأول فى الدقيقة الـ19 من بداية اللقاء.

وأضاف مارتن برايثوايت الهدف الثاني فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول برأسية قوية.

وفى الشوط الثاني، عاد برايثوايت ليسجل الهدف الثاني له شخصياً والثالث للبرسا فى الدقيقة الـ 59.

وقلص جولين لوبيت النتيجة لوسيداد فى الدقيقة الـ82.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، سجل ميكيل أويارزابال الهدف الثاني لسوسيداد.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل سرجيو روبرتو الهدف الرابع لبرشلونة؛ لينتهي اللقاء بفوز البارسا بنتيجة 4-2.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، ديست.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، دي يونج.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديباي.

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