صحة البصرة تؤكد وصول دفعة جديدة من لقاحات كورونا الى جميع منافذ التلقيح

2021/08/15 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت دائرة صحة البصرة عن وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر ( جرعة اولى - ثانية ) الى جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية والمستشفيات.واوضحت الدائرة فيبيان " ان المنفذ التلقيحي في مستشفى البصرة التعليمي نقل الى مركز البصرة التدريبي الواقع مجاور الطب العدلي سابقا ، كما نقل المنفذ التلقيحي في مستشفى الموانئ التعليمي الى مركز الاساتذة في الواقع في الاربعة شوارع ".واشارت الدائرة الى توفر لقاح سينوفارم الصيني (جرعة اولى ، وثانية ) في جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية كافة ، فضلا عن توفر لقاح استرازنيكا جرعة ثانية في جميع المراكز الصحية ./انتهى

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