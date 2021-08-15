السعودية تجلي جميع اعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

2021/08/15 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت السعودية عن اجلاء اعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان بشكل كامل .وذكرت الخارجية السعودية في بيان :" تم اجلاء جميع اعضاء سفارة السعودية في العاصمة الافغانية كابل.وان الدبلوماسيين وصلوا إلى المملكة"./ انتهى8

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