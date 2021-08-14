العراق: حرب كلامية تشتعل بين فصائل مسلحة.. عقب خطاب ناري لأحد الوية العتبات

2021/08/15 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قائد فصيل "أنصار المرجعية" حميد الياسري، المرتبط بحوزة النجف، لحملة اعلامية "شرسة" من قبل مواقع فصائل مسلحة متهمة بارتباطها بإيران، بعد الانتقاد اللاذع غير المسبوق لها خلال إحدى خطب "عاشوراء" في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى.

وقال الياسري، وهو رجل دين عراقي تلقى تعليمه في النجف، ويعتقد بأنه مقرب من المرجع الديني، علي السيستاني، وربما كان هذا السبب وراء الاهتمام الواسع بالانتقاد، إن "بائعي الولاءات والمتخاذلين لصالح أسيادهم خلف الحدود" هم "خونة" لأنهم "يوالون غير الوطن".

شكراً لعراقيتكشكراً لشجاعتك، ايها البطل،نتمنى أن لا يصيبك اي مكروه بعد هذا الكلام الشجاع...السيد حميد الياسري امر لواء أنصار المرجعية "حشد العتبات" pic.twitter.com/2NwFnWxU2u

— سيف التميمي:) 🇮🇶 (@saif11l) August 14, 2021

وأضاف خلال الخطبة أمس السبت، "نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونرفض ونعلن بأعلى أصواتنا (..) إن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن".

هذا هو خطاب الحشد الشعبي العراقي الحقيقي الذي قاتل من اجل استعادة الوطن ولم يقاتل من اجل استعارة الوطن ....



#حميد_الياسري يضع الرصاص على الحروف ...



بورك حفيد المناضل العراقي السيد علوان الياسري pic.twitter.com/82iSLVZGoh

— الباحث والصحفي احمد الياسري (@ahmedalyasiry20) August 14, 2021

وأشار الياسري إلى عمليات الاغتيال التي ازدادت مؤخرا في البلاد بالقول "أعلم أن هذا الكلام يجرح وأعلم أن هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين (..) وسوف تعود في يوم من الأيام وتضرب قلبي وقلبك (..) وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء ونهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام".

وأكد "ذلك سيحدث كما قالوا (..) إن هذا الفقير الذي خرج للشارع للمطالبة بحقوقه عميل، وكذلك صاحب البسطية الفقير الذي حمل العلم العراقي".

وفور بث الخطبة، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية مقاطع منها، مما أثار الكثير من الجدل.

ورغم أن الخطيب لم يشر صراحة إلى الفصائل التي تتهم بالارتباط بإيران، وهاجم "من يتلقون الإرشاد من الخارج" بشكل عام، إلا أنه تعرض لحملة إعلامية من قبل المواقع المرتبطة بهذه الفصائل.

مصدر مقرب من مكتب الـسيد السيستاني: لم تجـــدد اعـــتمــــادية السـيد حميد الياسري منذ سنواتhttps://t.co/8ENQE3pE77 pic.twitter.com/gxRdoJhrhg

— قناة العهد (@ahadtv) August 15, 2021

كما هاجم زعيم العصائب، الخطيب في تغريدة ووصفه بـ"القومي الذي يريد الاستتار بالوطنية"، مضيفا "من العجب أن تصدر أمثال هذه التفاهات من شخص معمم وعلى منبر الإمام الحسين، وفي مدينة مثل الرميثة المعروف أهلها بالوعي والثقافة".

هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، الأحد، حميد الياسري قائد لواء أنصار المرجعية إثر خطاب حذر فيه من فتاوى اغتيالات جديد ضد "رافضي الولاء للخارج"..ولماذا يشعر الخزعلي فورا انه هو المقصود بهذا الخطاب؟ pic.twitter.com/mqmT77xaAR

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 15, 2021

ويقود الياسري فصيل "أنصار المرجعية" الذي يتكون من عدة آلاف من المقاتلين، وينتشر في عدد من محافظات العراق الشمالية، ومنها الموصل، التي ينتشر فيها مسلحو العصائب كذلك، وفقا لـ"موقع الحرة".

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