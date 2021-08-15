الصحة تطمئن: الإصابات مستقرة ولا توجد توصية بحظر التجوال

2021/08/15 | 23:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم توصِ بالعودة لفرض الحظر، فيما لفتت إلى أن الإصابات استقرت منذ أسبوع.

قالت الصحة إنه لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الإصابات الحالي

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوباء يشهد منذ أكثر من أسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارًا خلال الذروة".

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وأعرب عن أمله بـ"انخفاض معدل الإصابات في الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تعتمد على عدد الأرقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة"، مشيرًا إلى أنه "يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما زالت بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة".

وبشأن إمكانية فرض حظر التجوال في عموم البلاد لضمان تراجع عدد الإصابات بنجو أكبر، أكد عبد الأمير أن "إمكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الآن صعبة جدًا، وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح"، لافتًا إلى أنه "لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الإصابات الحالي".

وبشأن مستقبل الوباء، أشار إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بمستقبل الوباء لكن الكوادر الصحية ستبقى على أهبة الاستعداد"، داعيًا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة الكمامة التي ثبتت فعاليتها في منع نقل العدوى".

واليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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