فضل الله: هناك ضغط بريطاني امريكي لعودة البيشمركة الى كركوك

2021/08/15 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي فضل الله، اليوم الاحد، ان التدخلات الخارجية لها دور كبير في حسم ملف عودة البيشمركة، مشيرا ان هناك ضغط بريطاني امريكي لعودة البيشمركة الى كركوك.وقال فضل الله في برنامج حصاد الايام ان “التدخلات الخارجية لها دور كبير في حسم ملف عودة البيشمركة، و هناك محاولات لتفجير ازمات في العملية […]

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