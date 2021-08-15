2021/08/15 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن اللقب بأفضل طريقة من خلال الفوز خارج قواعده على سلتا فيغو 2-1، الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت انتصاراً كبيراً لبرشلونة على ريال سوسييداد 4-2 في أول اختبار رسمي له في حقبة ما بعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إسبانيا.. انطلاقة جيدة للبطل وبرشلونة يبدأ حقبة ما بعد ميسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة إسبانيا.. انطلاقة جيدة للبطل وبرشلونة يبدأ حقبة ما بعد ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).