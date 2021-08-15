خوشناو: الاقليم في الدستور العراقي منذ السبعينيات يتمتع بحكم ذاتي

2021/08/15 | 23:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم الاحد، ان الاقليم في الدستور العراقي منذ السبعينيات يتمتع بحكم ذاتي، فيما لفت الى ان الجميع وافق على تمرير الدستور ومن يناهض الدستور فهو خارج العملية.وقال خوشناو في برنامج حصاد الايام، ان “الاقليم ليس تحت وصاية الحكومة الاتحادية”.واوضح ان “الاقليم في الدستور […]

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