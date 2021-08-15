2021/08/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬كابول‭ -‬الزمان‭ ‬ نقل‭ ‬موظفو‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأحد‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬انترفاكس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬إخلاء‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬وقال‭ ‬المسؤول‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الروسية باقية في كابول:حصلنا على ضمانات من طالبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الروسية باقية في كابول:حصلنا على ضمانات من طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).