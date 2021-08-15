إردوغان‭:‬سنعمل‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬لإرساء‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬

2021/08/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الجدار‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬ايران‭ ‬ إسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستعمل‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬لإرساء‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬تدفّق‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعاً‭.‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬تواجه‭ ‬موجة‭ ‬هجرة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الأفغان‭ ‬الذين‭ ‬يعبرون‭ ‬إيران‭.‬سنواصل‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬للسماح‭ […]

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