2021/08/15 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركيا ماضية في بناء الجدار على حدود ايران إسطنبول- توركان إسماعيل أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أن تركيا ستعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار في أفغانستان بهدف منع تدفّق اللاجئين من الدولة التي تشهد نزاعاً.
وقال إردوغان «تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة من الأفغان الذين يعبرون إيران.
سنواصل بذل الجهود للسماح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:سنعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال إردوغان «تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة من الأفغان الذين يعبرون إيران.
سنواصل بذل الجهود للسماح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:سنعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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