2021/08/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬هاجم‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬عراقي‭ ‬شيعي‭ ‬بارز‭ ‬له‭ ‬تشكيل‭ ‬مسلح‭ ‬،‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬المرجع‭ ‬الكبير‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬،أول‭ ‬مرة‭ ‬تدخل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسميها،‭ ‬منتقداً‭ ‬بشكل‭ ‬لاذع‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ»الخيانة‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬تمسك‭ ‬بمقاليد‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬وسط‭ ‬وضعف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر لواء المرجعية يشن هجوماً لاذعاً على الموالين لإيران والخزعلي يصدر أول الردود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر لواء المرجعية يشن هجوماً لاذعاً على الموالين لإيران والخزعلي يصدر أول الردود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).