جلسة لمجلس الأعمال العراقي السعودي: مباحثات لتنشيط المعاملات التجارية بين البلدين

2021/08/15 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

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خلال انعقاد مجلس الأعمال العراقي السعوديوزير المالية: الحكومة العراقيّة وضعت الواقع الاقتصادي على المسار الصحيح عبر الورقة البيضاء

أكد رئيس المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، وزير الماليّة، الدكتور محمد عبد الأمير علاوي، أن الحكومة العراقيّة هدفت ومن خلال الورقة البيضاء، إلى وضع الواقع الاقتصادي على المسار الذي يسمح للدولة أن تتخذ الخطوات المناسبة لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع، يخلق الفرص الحقيقيّة للعيش الكريم للمواطنين.

وأضاف خلال انعقاد (مجلس الأعمال العراقي السعودي المشترك) أن المجلس يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصاديّة، وزيادة حجم الأعمال بين جمهورية العراق والمملكة العربيّة السعوديّة، وبناءً على رغبة وحاجة الجانبين، تم تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، الذي سيكفل نمو التعاون القائم وزيادة التفاعل بين ممثلي قطّاع الأعمال الاقتصادي، في سبيل تنشيط حجم المعاملات التجارية والصناعيّة والاستثماريّة.

وأوضح المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقيّة، انتهجت سياسة فتح آفاق التعاون على المحيطين العربي والدولي، في كافة المجالات، و وضعته من ضمن أولوياتها في برنامجها الوزاري، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي للعراق.

وشهد جدول الأعمال للمجلس، ممارسة ديمقراطيّة لانتخاب رئيس ونائبين لمجلس الأعمال، فضلاً عن عرض ومناقشة للمشاريع المقترحة من أعضاء المجلس.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء15 آب 2021

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