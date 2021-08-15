2021/08/15 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إرهابي حاول الهرب من طوزخرماتو إلى كردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي حاول الهرب من طوزخرماتو إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي حاول الهرب من طوزخرماتو إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).