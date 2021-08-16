العرار: يجب ان يجلس الكرد مع العرب في بغداد للتفاوض

2021/08/16 | 00:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، زياد العرار، اليوم الاحد، انه يجب ان يجلس الكرد مع العرب في بغداد للتفاوض، فيما شدد على التركمان بفرض قوتهم من خلال الحصول على المقاعد.وقال العرار في برنامج حصاد الايام ان “السنة والشيعة والاطراف الاخرى تورطوا بعد اجتياح العراق باعطاء وعود للاكراد يصعب الايفاء بها”.واضاف ان “الاقليم جزء من […]

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