2021/08/16 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اخلاء السفارة الأمريكية والغربيون طوابير في المطار للمغادرة الرئيس الأفغاني الفار:طالبان انتصرت وعليها شرف الحفاظ على بلادها كابول – عواصم -الزمان – أ.ف.ب أعلن الرئيس الأفغاني اشرف غني الأحد أنه فر من بلاده لتفادي «إراقة الدماء»، مع إقراره بأن «طالبان انتصرت».
وأبدى غني الذي لم يحدد مكان وجوده، ثقته بأن «عددا كبيرا من المواطنين […]
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وأبدى غني الذي لم يحدد مكان وجوده، ثقته بأن «عددا كبيرا من المواطنين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان في قبضة طالبان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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