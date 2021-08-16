أفغانستان‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬طالبان‭ ‬

2021/08/16 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخلاء‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والغربيون‭ ‬طوابير‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬للمغادرة الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬الفار‭:‬طالبان‭ ‬انتصرت‭ ‬وعليها‭ ‬شرف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بلادها ‭ ‬كابول‭ – ‬عواصم‭ -‬الزمان‭ – ‬أ‭.‬ف‭.‬ب أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬اشرف‭ ‬غني‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬لتفادي‭ ‬‮«‬إراقة‭ ‬الدماء‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬إقراره‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬طالبان‭ ‬انتصرت‮»‬‭.‬وأبدى‭ ‬غني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬مكان‭ ‬وجوده،‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ […]

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