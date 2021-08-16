الهزليات السياسية

2021/08/16 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬التصريحات‭ ‬الامريكية‭ ‬حول‭ ‬المفاجأة‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬عودة‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬الى‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬أفغانستان‭ ‬ورفع‭ ‬علمها‭ ‬على‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الادبيات‭ ‬السياسية‭ ‬الهزلية‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتورط‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬أو‭ ‬ناطق‭ ‬رسمي‭.‬ العالم‭ ‬يسمع‭ ‬مجدداً،‭ ‬تكرار‭ ‬عبارات،‭ ‬باتت‭ ‬ذات‭ ‬امتياز‭ ‬امريكي‭ […]

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