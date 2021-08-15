قيادة العمليات المشتركة تلقي القبض على 7 مطلوبين

2021/08/16 | 00:09 - المصدر: قناة التغيير

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نفذت قيادة العمليات المشتركة في كركوك عملية نوعية تكللت بالنجاح والقبض على إرهابيين في المحافظة.

وأكد بيان لقيادة العمليات المشتركة في كركوك القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة اربعة ارهاب وعلى خمسة مطلوبين وفق مواد قانونية اخرى وتدمير ثلاث مضافات والسيطرة على أربع عبوات ناسفة وعلى مسدس واحد وعلى مواد متفجرة مختلفة.

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