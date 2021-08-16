عمليات أمنية تطيح بإرهابيين في كركوك وطوزخرماتو

2021/08/16 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على عدد من الارهابيين والمطلوبين في كركوك وطوزخرماتو.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "القوات التابعة لقيادة عمليات كركوك تمكنت وباشراف من قائد العمليات من القاء القبض على ارهابيين اثنين وخمسة مطلوبين بقضايا مختلفة، وتتمكن من تدمير ثلاثة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية، كما ضبطت ٤ عبوات ناسفة ومسدس ومواد متفجرة".وأضاف، ان "تم تسليم الارهابيين والمطلوبين الى جهات الطلب فيما تم تدمير العبوات موقعيا".وفي سياق اخر، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بهدف القضاء على عناصر العصابات الإرهابية، نفذت قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزاره الداخلية، واجب مشترك مع جهاز المخابرات الوطني وقسم استخبارات الفرقة، اسفر عن إلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ ارهاب والصادرة بحقه مذكرة القاء القبض من محكمة جنايات قضاء سامراء".واضافت، انه "تمت عملية القبض في قضاء طوزخرماتو عند محاولته الهروب الى شمالي البلاد، العراق، تم تسليمه أصوليًا الى جهة الطلب".

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