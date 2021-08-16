بحث تطوير منفذ سفوان وملف المجمع السكني في أم قصر

2021/08/16 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الاجتماع الخاص ببحث إعمار منفذ سفوان الحدودي، وملف المجمع السكني في أم قصر.وبحث الأمين العام مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء، عمر الوائلي، مايتعلق بمستجدات منفذ سفوان، وآخر التطورات بشأن مخرجات لجنة التواصل والعمل مع البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمتابعة نتائج مؤتمر إعادة الإعمار المُنعقد في دولة الكويت.كما ناقش الاجتماع التسوية الخاصة بمشاريع المقاولة بين وزارتي الداخلية والتخطيط بشأن مشاريع المنافذ الحدودية استنادا لقرار لجنة الأمر الديواني (١٣٤).وتوصل المجتمعون إلى التوصية بتشكيل لجنة تتولى إيجاد الحلول ومعالجة مشكلة مجمع أم قصر السكني وتحديد آلية لتوزيع الدور ونقل الملكية، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية؛ لغرض إكمال مشروع تطوير منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بالسرعة الممكنة./انتهى8

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