القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في طوزخرماتو وكركوك

2021/08/16 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على ارهابي في طوزخرماتو بصلاح الدين.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان عملية القبض على الارهابي تمت عند محاولته الهروب الى شمالي البلاد".واضافت :" انه احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ / ارهاب وصادرة بحقه مذكرة القاء قبض من محكمة جنايات سامراء".كما القت القوات الامنية القبض على ارهابيين اثنين ، وخمسة مطلوبين بقضايا مختلفة، وتمكنت من تدمير ثلاثة اوكار لعناصر عصابات داعش الارهابية، وضبطت ٤ عبوات ناسفة ومسدسا ومواد متفجرة في كركوك ./ انتهى8

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