عاجل: فييرا مدرباً للقوة الجوية

2021/08/16 | 00:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعاقد نادي القوة الجوية، اليوم الاحد، مع البرزيلي جورفان فييرا مدربا للفريق للموسم المقبل.وأعلن نادي القوة الجوية عن طاقمه الفني الجديد للموسم المقبل عبر موقعه الالكتروني ، ويتألف من البرازيلي جورفان فييرا مدربا للفريق ، يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون مع الابقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس.وسيكون الكابتن علي زغير مديرا للفريق، فيما تمت تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي مشرفين للفريق.يشار الى ان جورفان فييرا يحظى بجماهيرية كبيرة في العراق بعد ان قاد المنتخب العراقي للتتويج بلقب كأس آسيا 2007.

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