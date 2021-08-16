2021/08/16 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة أمام مبنى

(سايلو كربلاء) التابع لوزارة التجارة

الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع

كربلاء المقدسة وقفة احتجاجية لمطالبة

الحكومة المركزية با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى السايلو للمطالبة بصرف المستحقات المالية للفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى السايلو للمطالبة بصرف المستحقات المالية للفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).