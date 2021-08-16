كورونا بداية العصر الصيني

2021/08/16 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

عندما تحلق الطيور بطريقة تبدو كأنها

هروب من حدث مخيف ندرك حينها أن عاصفة

مقبلة إستدعت هذا الطيران المفاجي مع

الريح طلبا للنجاة، فهي علامة إذن.

عندما نقل اليهود مراكز نفوذهم الما

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