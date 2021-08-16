العتبة العباسية تكشف عن طرق إحصاء عدد الزائرين

2021/08/16 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الكفيل للمعلومات والدراسات

الإحصائية التابع للعتبة العباسية

المقدسة عن طريقة إحصاء عدد الزائرين

الوافدين والمشاركين خلال الزيارات

المليوينة في كربلاء المقدسة.

وقال مسؤول المركز جسام محمد لوك

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