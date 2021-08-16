2021/08/16 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي القوة الجوية، الأحد، عن تسمية البرازيلي “فييرا” مدرباً للفريق.

وقال النادي في بيان، إنه “تسمية البرازيلي جورفان فييرا مدربا لفريق القوة الجوية يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس”ز

وأضاف أنه “سيتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية، فيما سيكون الكابتن علي زغير مديرا للفريق، فيما تم تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق”.

وسبق أن درب “فييرا” المنتخب العراقي ونال معه كأس آسيا عام 2007.

التالي

منذ 4 ساعات

بوجبا يخطط للرحيل عن مانشستر والوجهة الى ريال مدريد

منذ 10 ساعات

ريال مدريد: نكن احتراماً كبيراً لمبابي ولباريس سان جيرمان

منذ 11 ساعة

المنتخب الوطني يختتم معسكر اسبانيا

منذ يوم واحد

ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من “البريميرليج”

منذ يومين

الزوراء يشكو للكاظمي وضعه “الحرج” والأخير يوعد بتذليل الصعوبات

منذ 3 أيام

التعادل السلبي ينهي لقاء منتخبنا الوطني مع نادي اتلتيكو

منذ 3 أيام

لوكاكو يعود الى نادي صباه

منذ 3 أيام

من بينها العراق..



الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات

منذ 3 أيام

اليوم..



منتخبنا الوطني يلاعب نادٍ إسباني

منذ 4 أيام

المنتخب الوطني يحتل المركز (70) في تصنيف فيفا الجديد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية “فييرا” مدرباً لفريق القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية “فييرا” مدرباً لفريق القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).