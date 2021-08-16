لا أخلاقيات المعرفة التقليدية - فاتن نور

2021/08/16 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور هل المكانة الأخلاقية التي أنتجها البشر لعيشهم؛ أخلاقية فعلاً؟ تتأصل في الإنسان معارف بيئته وثقافتها السائدة التي ينمو ويترعرع في ظلالها، حتى يظن أنها جوهرية لبقائه وإنسانيته وأخلاقه.



وقد يرتكب أكبر خطأ أخلاقي في حياته عندما يجعلها معياراً لا حيف فيه ولا جدال، للحكم على أخلاق الآخرين والثقافات المغايرة في العالم، بغض النظر عن مدى صلاحيتها أو حتى قدرتها على استيعاب وتصحيح مغالطاتها المنطقية.



كما ......





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