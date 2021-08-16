ضيف على الروزنامة: حمور زيادة أَثَرُ الفَرَاشَةِ لَا يَزُول! - كمال الجزولي

2021/08/16 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي ضيف على الروزنامةحمّور زيادة(روائي وكاتب حائز على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية)أَثَرُ الفَرَاشَةِ لَا يَزُول!الاثنينقبل حوالي عام، في خريف مماثل لهذا الخريف، قضيت سهرة لطيفة تحت سماء ولاية النِّيل الأزرق المكللة بالمطر.



الثَّورة كانت ما تزال غضَّة، ومفاوضات السَّلام تجد متابعة وتأييداً عامَّين.انساب الونس بين الجلوس عن يوري موسيفيني، وأوهورو كينياتا، وبول كيجامي ......





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