2021/08/16 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظةقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن لجنة التفاوض أعلنت بدء تسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم سلاحهم في محافظة درعا، جنوب سوريا، وخيرتهم بين "الاستسلام أو التهجير أو الملاحقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاستسلام أو التهجير أو الملاحقة".. الخيارات المطروحة في درعا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاستسلام أو التهجير أو الملاحقة".. الخيارات المطروحة في درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).