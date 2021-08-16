بالصور.. حملة عبير تنتزع منازل من متنفذين في الديوانية

2021/08/16 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، باستمرار حملة عبير لرفع التجاوزات في الديوانية، مشيرا الى استهدافها لقطع اراضي سكنية تجاوز عليها متنفذين وموظفين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "هؤلاء المتنفذين في مكاتب اعضاء في مجلس النواب والحكومة المحلية، حيث تم ازالة التجاوزات التي شيدها هؤلاء".

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