نظرة تاريخية في تفجيرات حقل باي حسن

2021/08/16 | 00:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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يقع في غرب حقل كركوك في العراق.



وآبار

حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك،

وبدأ الإنتاج فيه منذ يونيو 1959.

ان عدد الابار في كركوك هو ​ 196 بئر، حيث

ان القوات العراقية المشتر

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