دروس من التشتت واسبابها (مالكوم اكس انموذج)

2021/08/16 | 00:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ​.د بلال الخليفة

إن التنشئة لها دور كبير في أسلوب

التفكير والمنهج الذي يتبعه الشخص في

حياته وفي اتخاذ قراراته، مثلا ان مارتن

لوثر هو ثائر ضد النظم الدينية

والاجتماعية التي عاش فيها لكنة عاش في

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