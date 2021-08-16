الحسين ومجابهة

2021/08/16 | 00:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

الثابت في اصل النهضة الحسينية

بابعادها الدينية والانسانية

والسياسية والعسكرية والاجتماعية

لايتجاوز حقيقة مفادها انه عليه السلام

خرج من اجل اقتلاع جذور الفساد ومجابهة

مشروع "الل

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