توقيف 36 مشتبهاً بهم على خلفية مقتل شاب في الجزائر

2021/08/16 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الجزائريّة، الأحد، توقيف 36 شخصاً يُشتبه في أنّهم شاركوا في التنكيل بشابّ وإحراق جثته بعد اتّهامه بافتعال حرائق في منطقة القبائل (شمال شرق) التي تشهد حرائق مدمّرة خلّفت قتلى.

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