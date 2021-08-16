ترامب يدعو بايدن للاستقالة على خلفية ما حدث في أفغانستان

2021/08/16 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان ، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته.وقال ترامب في بيان مقتضب: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن..إنه عار لما سمح بحدوثه في أفغانستان، جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".وأضاف الرئيس السابق إن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.المصدر: RT

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