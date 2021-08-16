برشلونة بدون ميسي ينجح في تحقيق انتصار ثمين على ريال سوسيداد

2021/08/16 | 01:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/نجح فريق برشلونة في تحقيق انتصار ثمين على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021-2022.انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين، حيث سجل المدافع جيرارد بيكيه من ضربة رأس في الدقيقة 19وأضاف المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45 من ضربة رأس أخرى " .في الشوط الثاني سجل برايثوايت الهدف الشخصي الثاني والثالث للبارسا في الدقيقة 59 بعد أن تابع عرضية جوردي ألبا التي ارتدت من حارس سوسيداد ليسددها مباشرة في المرمى "وتمكن فريق ريال سوسيداد من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جولين لوبيتي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، وذلك في الدقيقتين 82 و85.واستطاع البديل سيرجي روبرتو تسجيل هدف برشلونة الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ".وعلى الرغم من رحيل ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء تعاقده مع البارسا، إلا أن عددا كبيرا من الجماهير ارتدت قميص البرغوث الأرجنتيني، فيما كتب البعض رسائل وداع وشكر للنجم الذي قدم الكثير للنادي على مدار 16 موسما ".وتعد مواجهة ريال سوسيداد المباراة الرسمية الأولى للفريق الكتالوني بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الفشل في تجديد عقده، بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها النادي ".بتلك النتيجة يحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد المتصدر، الذي فاز على ديبورتيفو ألافيس 4-1 مساء السبت "./انتهى2

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