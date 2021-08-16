فصيل مسلح يحذر من سلك الطرق الخارجية.. سوف تتعرضون للاستهداف المباشر

2021/08/16 | 01:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر فصيل مسلح يطلق على نفسه "اصحاب الكهف" شركات النقل والحماية في الطرق الخارجية، مبينا انها مرصودة للاشتباك المباشر مع القوات الاجنبية.

وقال الفصيل في بيان اليوم (16 اب 2021)، انه "على شركات النقل والحماية ان تعي ان الطرق الخارجية في كل حدود العراق مرصودة، وتتهيأ لبسط السيطرة على هذه الطرق."

واضاف "قد تتعرض قوافل الإمداد العسكرية الأمريكية للاشتباك المباشر، وقد تتعرض للاستهداف الكلي،" مشيرا "فلا تكونوا حطب للامريكي."

وتابع الفصيل "نتبنى عملية استهداف بالعبوات الناسفة لارتال الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في محافظة ذي قار."

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