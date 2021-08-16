الاعتداءات على موظفي إزالة التجاوزات

2021/08/16 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاظمي إطلاق حملة " عبير" لرفع التجاوزات في كافة محافظات العراق، بعد مقتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي أثناء أدائه واجبه برفع التجاوزات، مع استمرار الاعتداءات ما هي الإجراءات القانونية لحماية موظفين الدولة؟

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