2021/08/16 | 02:09 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الكاظمي إطلاق حملة " عبير" لرفع التجاوزات في كافة محافظات العراق، بعد مقتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي أثناء أدائه واجبه برفع التجاوزات، مع استمرار الاعتداءات ما هي الإجراءات القانونية لحماية موظفين الدولة؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتداءات على موظفي إزالة التجاوزات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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