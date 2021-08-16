لنغير سلوكنا... لنصلح تصرفاتنا - حسن سمر

2021/08/16 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_سمر من المؤسف أن تجد نفسك تعيش في القرن الواحد والعشرين مع بعض الأشخاص الذين لا يمكن إلا أن نقول عنهم أشباه إنسان لا غير.



في حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا استعملت وسيلة ترامواي للتنقل من أجل قضاء بعض الأغراض.



أول ما ولجت القاطرة تبين لي أنها لا تتوفر على جهاز المكيف وبدأ على الكثيرين العرق والعياء الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة إلى الازدحام والهلع من انتقال الفيروس في ظل انعدام شروط التباع ......





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