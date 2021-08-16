2021/08/16 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبدأ إشبيلية مشواره ببطولة الدوري الإسباني، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا سهلا 3 / صفر على ضيفه رايو فايكانو، في المرحلة الأولى للمسابقة.ولعب فايكانو بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16، بعد طرد لوكا زيدان، حارس مرمى فايكانو، إبن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، لتسببه في ركلة جزاء لإشبيلية.وانبرى لركلة الجزاء، النجم المغربي يوسف النصيري، ليسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة 19.وواصل إشبيلية سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل نجمه إيريك لاميلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و79 على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشبيلية يهزم فايكانو بثلاثية نظيفة في الليجا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشبيلية يهزم فايكانو بثلاثية نظيفة في الليجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).