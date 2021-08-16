"كثيرون تحت الأنقاض".. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي

2021/08/16 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة المؤقّتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت جنوب غرب هايتي إلى 1297 قتيلاً، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة، الأحد.

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