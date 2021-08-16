2021/08/16 | 02:39 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت الحصيلة المؤقّتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت جنوب غرب هايتي إلى 1297 قتيلاً، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة، الأحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كثيرون تحت الأنقاض".. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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