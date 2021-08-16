عن الشيخ الذي قلنا إن الأسدية أخفت

2021/08/16 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لعقود كثيرة، ادعت خطابات قوى المعارضة ومثقفيها إن ذلك الإسلام هو "الحل"، لأنه ينتشل الإسلام، كدين وكأكبر مُحرك للمُجتمع والحياة العامة"

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