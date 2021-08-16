ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

2021/08/16 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الكاريبية أول أمس السبت إلى 1297 قتيلا، وعدد المصابين إلى أكثر من 5700.وأضافت الوكالة: "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".وأشارت إلى أن نحو 13694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ13785 منزلا في المناطق الثلاث الأشد تضررا جنوب البلاد.المصدر: RT

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