أفغانستان.. واشنطن تكثف عمليات الإجلاء وبلينكن

2021/08/16 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأحد، بأن الوزير أنتوني بلينكن تحدث بشكل منفصل مع نظرائه من فرنسا وألمانيا والنرويج حول التطورات في أفغانستان، وناقش "الجهود لإحضار مواطنينا إلى بر الأمان ومساعدة الأفغان المستضعفين"

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