ترامب يدعو بايدن إلى الاستقالة: في افغانستان اعظم هزائم التاريخ الامريكي

2021/08/16 | 04:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – دعا الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأحد خليفته الديموقراطي إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان ولكن أيضًا بسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة.وكتب ترامب في بيان “حان الوقت كي يستقيل جو بايدن” بسبب “عار ما […]

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