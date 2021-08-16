"في أعقاب المأساة".. الولايات المتحدة تؤكد دعم هايتي

2021/08/16 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة تعازيها لحكومة هايتي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الكاريبية، السبت.

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