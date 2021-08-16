رئيس الحكومة السوداني: نسعى للبحث عن مخرج آمن لإثيوبيا

2021/08/16 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، أن السودان سيواصل جهوده لضمان الاستقرار في إثيوبيا المجاورة التي تشهد صراعا دمويا في منطقة تيغراي، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

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