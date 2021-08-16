قانون العشوائيات جاهز للتصويت

2021/08/16 | 05:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

أعلنت لجنة الخدمات النيابية أن قانون تنظيم العشوائيات تم الانتهاء منه ووصل لمرحلة التصويت، وسيطرح خلال الجلسات المقبلة للبرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية واستئناف المجلس لعمله.



وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون تنظيم العشوائيات أكمل وهو جاهز للتصويت، إذ إن هناك قانونين للعشوائيات، الأول يشمل عشوائيات المناطق التي تمس التصميم الرئيس للبلدية، والقانون الثاني يمس المناطق الزراعية"، مبينا أن "قانون العشوائيات مكتمل ووصل لمرحلة التصويت وسيطرح بعد العطلة التشريعية للبرلمان، لأن الجلسات مستمرة وعمل مجلس النواب مستمر الى ما قبل اجراء الانتخابات بيومين".

وأضاف أن "المسبب الرئيس لانشاء المناطق العشوائية هو تقصير الدولة في توفير سكن ملائم للمواطن، الأمر الذي ضمنه الدستور له"، وتابع: "على الحكومة تنظيم المناطق العشوائية التي يسكنها الفقراء وإنهاء ما يطلق عليه بالعشوائيات وجعلها ضمن التصاميم الأساسية للمناطق، ويجب أن تكون حضارية تنهض بسكان هذه المناطق، لأن نسبة سكان هذه المناطق عالية وأغلبهم من الفقراء".

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